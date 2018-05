Timeline - Richard Donner (video)

Bekijk video:

Terwijl het daar wel op neerkomt, want een groepje hedendaagse archeologen neemt hun kans waar om terug te keren naar hun geliefde Middeleeuwen. Die archeologen, onder leiding van Fast & Furious-racer Paul Walker, zien er trouwens opvallend hip uit voor archeologen. Dat valt ook de Middeleeuwse Fransen op, die de indringers uit de toekomst meteen als spionnen opsluiten. Ze spreken namelijk Engels en de Engelsen zijn anno 1400 de vijanden.

Wormgat

Voorlopig komt er dus weinig van het doel van hun missie: hte redden van Walkers vader, de eerder teruggeflitste professor Billy Connely. Hoe een Schotse vader een zoon voortbrengt met een Amerikaans accent is een wetenschappelijke kwestie waar de film niet bij stilstaat. Liever heeft men het over de wormgaten die we wel uit Star Trek kennen (dus moet het wel kloppen!) en vanzelfsprekend het tijdscontinuüm. Dat mag natuurlijk niet verstoord worden, dus gaat er veel tijd zitten in het weer recht zetten van wat de tijdreizigers hebben aangericht. Eigen schuld, hadden ze het buskruit maar niet moeten uitvinden

Tegelspreuken

Erg verrassend is het allemaal niet en de logica is ook weer ver te zoeken. Dan zat Back to the Future (het eerste deel dan, niet het veel te ingewikkelde tweede deel of het overbodige derde deel) veel beter in elkaar. Timeline is nauwelijks amusant genoeg om je niet bekocht te voelen.Het Parool: "ridicuul scenario (..) toneelstukje in een historisch themapark"

De Volkskrant: "de dialogen rammelen, de acteurs bakken er helemaal niets van"

