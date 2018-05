Dat heeft zijn verloofde verklaard, melden verschillende media op twitter. Duncan werd beroemd door zijn rol in de film The Green Mile uit 1999. Daarnaast speelde hij in Armageddon, Planet of the Apes en Kung Fu Panda.

Duncan kreeg in juli een hartaanval en werd daarna nooit meer de oude. Hij overleed vandaag in een ziekenhuis in Los Angeles.