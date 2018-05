Adrien Brody gaat voor rol als schurk in Motor City

Dat schrijft het Amerikaanse filmblad Variety. De hoofdrol in Motor City is voor Gerard Butler, die een net uit de gevangenis ontslagen man vertolkt.

Hij besluit direct de jacht te openen op de criminelen die hem hebben laten opdraaien voor hun misdrijf.

Brody was eerder te zien in films als The Pianist, King Kong en Predators. Butler speelde onder meer in 300 en RocknRolla. Motor City wordt geregisseerd door Albert Hughes, die eerder The Book of Eli en From Hell maakte. De opnamen beginnen volgende maand, de release staat gepland voor april.