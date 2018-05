Joseph Gordon-Levitt geïnspireerd door pornoverslaving

"We kunnen ons allemaal wel in het aan porno verslaafde Don Juan-type herkennen. Het is niet alleen dat hij (de hoofdpersoon, red.) aan porno verslaafd is. Iedereen is voor hem een object. En dat komt veel voor in onze cultuur", legt Gordon-Levitt aan NU.nl uit.

De 31-jarige acteur, die bij het bioscooppubliek bekend werd door zijn rol in de film Inception en sinds kort te zien is in The Dark Knight Rises, heeft een duidelijke doelstelling voor zijn film.

Vooroordelen

"We hebben allemaal vooroordelen, of dat nu gebaseerd is op hoe we eruit zien, ons geslacht of ons ras of op hoeveel geld iemand verdient. Mensen veroordelen elkaar constant, in plaats van elkaar als individuen te zien. Dat wil ik in het verhaal naar voren laten komen."

Don Jon’s Addiction zal vanaf 2013 te zien zijn