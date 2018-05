Justin Timberlake en Clint Eastwood in honkbalfilm

Dat meldt filmsite Variety dinsdag.

In de film speelt Eastwood een op leeftijd zijnde honkbalscout die samen met zijn dochter (Adams) op zoek gaat naar jong talent. Timberlake is Eastwood’s rivaal en valt voor diens dochter. De release van de film staat gepland voor 28 september.

Trouble with the Curve wordt het regiedebuut van Robert Lorenz, die voorheen diverse films produceerde met Eastwood. Het is de eerste film waarin Clint wel speelt maar niet zelf de regie in handen heeft sinds In the Line of Fire uit 1994.

Timberlake, die onlangs rollen vertolkte in Bad Teacher, In Time en Friends with Benefits, start binnenkort met de opnames van de film Inside Llewyn Davis van de broers Joel en Ethan Coen. Daarin speelt hij onder anderen naast Carey Mulligan en Oscar Isaac.