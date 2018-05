Turkije zendt Holocaust-film uit

De documentaire van Claude Lanzmann was donderdagavond te zien op de zender TRT.

Volgens Lanzmann was het voor het eerst dat zijn film door de staatstelevisie van een moslimland is getoond. De uitzending vormde onderdeel van een campagne om een beter begrip te kweken tussen joden en moslims en om de ontkenning van de Holocaust te bestrijden.

In maart werd de meer dan negen uur durende documentaire al eens vanuit Los Angeles via een satellietkanaal in het Farsi uitgezonden in Iran. Vooral de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad plaatst stelselmatig zijn vraagtekens bij de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.