Kiefer Sutherland wilde niet terug naar tv

Dat meldt de Huffington Post zondag.

De acteur stond vorig jaar op Broadway omdat hij naar eigen zeggen andere dingen wilde proberen. Toen las hij het script van Touch en was verkocht. "Ik was op pagina 25 en dacht: ik heb een probleem, dit is zo prachtig geschreven."

De serie Touch gaat over een vader die ontdekt dat zijn stomme en autistische zoon kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Sutherland is gecast voor de vaderrol. "De drijvende kracht van mijn personage is het communiceren met zijn zoon", zegt Sutherland.

Film

Sutherland wist te vertellen dat de hitserie 24, waar hij 8 seizoenen lang in de huid kroop van hoofdpersoon Jack Bauer, waarschijnlijk eind april zal worden verfilmd. Het verhaal wordt een letterlijk vervolg op de finale van seizoen 8.

Volgens Sutherland is de film een vervolg op de laatste aflevering van de tv-serie. ‘Ik ben opgewonden over het script dat er nu ligt. Het speelt zich af zes maanden na de laatste episode. Het wordt een twee uur durende film die 24 uur vertegenwoordigt, het is dus geen realtime zoals in de serie.’

Kiefer kon nog niet zeggen of de orginele cast terugkeert in de film.