Warner Bros. beschuldigd van piraterij

Studio Warner Brothers is nu namelijk zelf aangeklaagd voor hetzelfde vergrijp.

De beroemde kleding-/tassenontwerper Louis Vuitton beschuldigt de filmmaatschappij ervan een nagemaakte tas van het merk te hebben gebruikt in de kaskraker The Hangover 2.

In een vliegveldscene, zegt hoofdrolspeler Alan tegen een van zijn medespelers: 'Pas op, dat is een Louis Vuitton.' De tas in kwestie is volgens Louis Vuitton gemaakt door een Chinees-Amerikaans bedrijf dat vaker bekende merken namaakt.

Hype

Alan’s uitspraak is ondertussen een hype geworden onder filmfans. Daardoor zou, aldus Louis Vuitton, de consument op het verkeerde been worden gezet. Op internetforums is de vraag of de tas nu wel of niet orgineel is, een hot topic.

Grootste irritatie van Vuitton is echter het feit dat Warner vooraf op de hoogte was van de 'fout'. Warner zou hebben geweigerd de scene aan te passen voordat deze op dvd verscheen.

Vuitton eist nu dat de filmmaker alle kopieën van The Hangover 2, inclusief alle promotiemateriaal, vernietigt. Ook eist het modehuis dat Warner een percentage van de winst op de film afstaat.