Gerard Butler en Sam Worthington in 3D Irak-film

De filmmakers kondigen aan veel gebruik te maken van computeranimaties, schrijft het Amerikaanse entertainmenttijdschrift The Hollywood Reporter

Simon West, die momenteel bezig is met de opnamen van de actiefilm The Expendables 2, gaat Thunder Run regisseren. De film is een bewerking van het boek Thunder Run - The Armored Strike to Caputre Baghdad van David Zucchino.

De actiethriller gaat over de strijd om Bagdad door Amerikaanse troepen in 2003. De titel verwijst naar de term die het Amerikaanse leger gebruikt voor operaties die in korte tijd volbracht worden.

De Amerikanen wisten Bagdad binnen drie dagen te veroveren. De producenten willen het verhaal vertellen van soldaten in hedendaagse oorlogsvoering.

Nieuwste technieken

De filmmakers maken gebruik van de nieuwste technieken die ook zijn gebruikt in films als Avatar en Night of the Living Dead: Origins 2D. Bij deze laatste film was West als producent betrokken.

De acteurs die nu hebben getekend zijn vooral te horen in de film, maar zullen ook een aantal filmscènes opnemen die later digitaal bewerkt worden. "Het wordt stilistisch mooier", aldus producent Brian Presley. "Het wordt een intensieve veldslag met tanks die twee uur duurt."

Thunder Run gaat volgend jaar in productie. Wanneer de actiefilm in de bioscopen moet draaien, is nog onbekend.