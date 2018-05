Paul Greengrass maakt beursthriller The Fear Index

Dat zegt Robert Harris, schrijver van het gelijknamige boek waarop de film gebaseerd is, tegen de Britse krant The Telegraph.

Harris' boek, dat volgende maand uitkomt, gaat over een beurshandelaar die een revolutionair computerprogramma bedenkt dat menselijk denken kan voorspellen, inclusief alle emoties die met handelen op de beurs gepaard gaan.

Alles gaat hem voor de wind totdat blijkt dat andere beurshandelaren er alles voor over hebben om het programma in handen te krijgen.

De timing van The Fear Index kon in deze tijd van angst en doemdenken op de financiële markten niet actueler, zegt Harris. "Ik kan alleen maar hopen dat het kapitalisme niet is ingestort tegen de tijd dat mijn boek in de schappen ligt", lacht hij.

Historische gebeurtenissen

Harris heeft eerder vooral over historische gebeurtenissen geschreven. Zo gaat zijn boek Enigma over het kraken van de Duitse Enigma-code tijdens de Tweede Wereldoorlog en vertelt Pompeï over de ondergang van de gelijknamige Romeinse stad door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79.

Zijn vorige boek The Ghost werd door Roman Polanski verfilmd als The Ghost Writer en gaat over een schrijver van de memoires van de Britse premier.

Greengrass is voornameljik bekend van de eerste twee Bourne-films. Vorig jaar maakte hij het Irak-drama Green Zone, net als de Bourne-films met Matt Damon in de hoofdrol.

Onbekend

Wanneer de verfilming van The Fear Index in productie moet gaan, is nog onbekend. Greengrass is eerst nog bezig met A Captain's Duty, een boekverfilming van een Amerikaanse kapitein wiens schip wordt gekaapt door Somalische piraten.