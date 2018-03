Disney maakt weer film van attractie

De avonturenfilm met de werktitel The Hill gaat over vijf jonge avonturiers die om mysterieuze redenen naar de top van een berg gaan. Daar ontmoet de groep een Yeti, ofwel een verschrikkelijke sneeuwman.

Disney maakt vaker films op basis van hun attracties. Het bekendste en financieel succesvolste voorbeeld is de Pirates of the Caribbean-filmreeks die is gebaseerd op de gelijknamige attractie. Andersom komt het ook voor dat Disney een film bewerkt tot een attractie.

Zo maakte Disney in 1954 een film van het boek 20.000 Mijlen onder Zee van Jules Verne. Daarna werd het verhaal een attractie en nu werkt Disney opnieuw aan een verfilming met David Fincher, bekend van The Social Network, als regisseur.

Bobslee

De Matterhorn, ook bekend als de Matterhorn Bobsleds, is in 1959 geopend. De achtbaan is een soort bobslee door berggebied geïnspireerd op de Zwitserse Alpen. Wanneer de film in de bioscopen moet draaien is onbekend.