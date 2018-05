Bradley Cooper wil rol in Paradise Lost

Paradise Lost wordt een bewerking van een gedicht van John Milton, uit de zeventiende eeuw. Het verhaal gaat over een epische oorlog in de hemel tussen de aartsengelen Michaël en Lucifer.

Naar verluidt wordt het een actiefilm en mogelijk opgenomen in 3D.

Cooper, bekend van onder andere The Hangover en The A-Team, aast op de rol van Lucifer in de film die voor 2012 gepland staat.

Regie

Alex Proyas neemt de regie op zich. Hij is de laatste jaren verantwoordelijk geweest voor Knowing (2009), met Nicolas Cage in de hoofdrol, en I, Robot (2004), met Will Smith.

Cooper is deze zomer te zien in het vervolg van The Hangover. Hij heeft zijn naam ook al verbonden aan The Crowe, The Words en The Silver Linings Playbook, die allen in 2013 uitkomen.