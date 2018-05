Reinout Oerlemans vindt filmen in IJsland zwaar

Oerlemans is met zijn medewerkers een paar weken in IJsland om de eerste 3D-film van Nederland op te nemen. Nova Zembla speelt zich af aan het einde van de zestiende eeuw en gaat over de laatste ontdekkingsreis van Willem Barentsz, gespeeld door Derek de Lint.

Robert de Hoog speelt een van de bemanningsleden die op een gletsjer een onderkomen bouwen om te overleven, nadat de reizigers vast komen te zitten op Nova Zembla.

Oerlemans wil het verhaal van de ontdekkingsreis 'zo authentiek mogelijk vertellen'. "Midden op de gletsjers in IJslands hebben we het Behouden Huys helemaal nagebouwd, " zegt Oerlemans. Er wordt veel 's nachts gefilmd.

Oerlemans realiseert zich dat zijn acteurs dus nachtenlang kou lijden. "Daar moeten we even met elkaar doorheen." De filmmakers, negenenzestig in totaal, blijven vijf weken in IJsland. Nova Zembla draait vanaf 24 november in de bioscopen.