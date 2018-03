'Deathly Hallows 2 is oorlogsfilm'

Het laatste Potter-boek Harry Potter and the Deathly Hallows is in twee delen verfilmd. De opnames zijn inmiddels achter de rug. "We hebben het achtergrondverhaal al in deel 1 uitgelegd", zegt de 21-jarige acteur. "Zo kan de kijker in deel 2 zich helemaal laten overdonderen door alle actie."

Harry Potter and the Deathly Hallow: Part 2 is de laatste film waarin Radcliffe de tovenaarsleerling gaat spelen.

Het is niet bekend of er daarna nog Potter-boeken - en dus films - verschijnen. De film verschijnt op 14 juli in Nederland. Deel 1 draait momenteel in vele Nederlandse bioscopen.