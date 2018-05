Geen Joker in nieuwe Batman-film

Dit betekent dat er niet op zoek hoeft te worden gegaan naar een vervanger voor wijlen Heath Ledger, de acteur die de rol volgens velen naar geheel nieuwe hoogten tilde en de show stal in 'The Dark Knight'.

Nolan is vastberaden in zijn onwil om The Joker terug te brengen. "Ik praat er liever niet over", zegt hij. Maar hiermee lijkt de grote vraag of we The Joker ooit nog terug moeten verwachten in de huidige Batman-filmreeks wel beantwoord.

Het is nog niet duidelijk wie de grote boef moet worden in de derde film, vooralsnog simpelweg 'Batman 3' getiteld. Noch is duidelijk of Nolan de film überhaupt gaat regisseren.

Vanwege het enorme succes van Nolans 'The Dark Knight' is men bij producent Warner Bros. echter best bereid nog een paar jaar te wachten.

Superman

Momenteel werkt Nolan aan een film over Superman, eveneens bij WB, met zijn broer Jonathan Nolan en David Goyer als scenaristen. Deze film moet de hele filmreeks, die na het tegenvallende 'Superman Returns' uit 2006 in het slop raakte, weer vlot trekken.

'Batman 3' staat gepland voor 2012, maar het is te verwachten dat deze datum niet gehaald wordt. Voor de nieuwe 'Superman' is nog geen datum geprikt.