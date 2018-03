Freaky Friday - Mark S. Waters

Vreemde Vrijdag

Alles uit de jaren tachtig komt weer terug, dus ook de body-swap-movie, constateerde ik eerder dit jaar al bij de release van The Hot Chick. In die film ontwaakt een blonde stoot tot haar afgrijzen in het lichaam van Rob Schneider.

Freaky Friday heeft een minder ranzig uitgangspunt. Moeder Jamie Lee Curtis en dochter Lindsay Lohan wisselen op een Vreemde Vrijdag van lichaam, na het eten van magische fortune cookies. Daarmee wordt de generatiekloof een dag lang overbrugd, want beiden denken namelijk dat de ander een simpel leven heeft. Daar denken ze na die vrijdag wel anders over.

Curtis

Freaky Friday is een remake van de geijknamige film uit 1976, waarin Barbara Harris de moeder speelde en Jodie Foster de dochter. Was in die film Foster de voornaamste attractie, in de nieuwe Freaky Friday is het naar verluidt Jamie Lee Curtis die de show steelt. Geen verrassing, voor wie aan haar glansrollen terugdenkt in komedies in A Fish Called Wanda. Curtis zagen we de laatste jaren vooral in minder geslaagde komedies en haar verplichte nummertje afwerken in de Halloween-films. Des te leuker is het dus om haar deze week eens níet te zien opdraven als scream queen in Freddy vs Jason -want daar komt immers geen Halloween-personage aan te pas- maar in Freaky Friday.

Het Parool: "de twee actrices leven zich uit (..) maar de brave aanpak ondergraaft het bestaansrecht van deze herverfilming"

De Volkskrant: "een komedie met maar een grap, maar die werkt wel"

In 70 zalen

