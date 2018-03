Acteur Newman overleed vorige week vrijdag op 83-jarige leeftijd aan kanker. Hij speelde in vijf Broadway-producties, waaronder 'Sweet bird of youth' in 1959 en 'Our town' in 2002.

Hij was echter vooral bekend als filmacteur, in producties als 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' en 'The Sting'. Newman werd tien keer genomineerd voor een Oscar en nam het beeldje één keer mee naar huis; dat was in 1987 voor zijn rol in 'The color of money'.