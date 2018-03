The Chronicles of Narnia: Prince Caspian – Andrew Adamson

De eerste Chronicles of Narnia-film, The Lion, the Witch and the Wardrobe, was dé kerstfilm van 2005. Zelfs Peter Jackson zag zijn King Kong verslagen worden door de vier kinderen van Narnia.

De film werd in de VS dankbaar geholpen door een religieuze lobby, die de film aan christelijke families aanraadde. En na het succes van The Lion... is nu het volgende boek van C.S. Lewis verfilmd: Prince Caspian.

Kasteel

Dat begint al meteen stukken duisterder dan het sprookjesachtige eerste deel. Ergens in een kasteel waar Engels met een Spaans accent wordt gesproken komt een jongen ter wereld. Als gevolg daarvan moet een tiener die Caspian blijkt te heten het kasteel uitvluchten om zijn leven te redden. Ooit was hij de troonopvolger, nu is hij een vluchteling.

Strand

In een totaal ander universum staan de vier Britse schoolkinderen uit het eerste deel op de metro te wachten. Het is 1940, het land is in oorlog, en ze denken met weemoed terug aan hun avonturen in het land van Narnia. Maar net op dat moment blijkt de metro een weg te bieden naar dat land. Zo staan ze nog op station The Strand, en zo staan ze op zonnig strand.

Ruïnes

Dat is een prettige verrassing, maar hun verbazing is nog groter als ze de ruïnes in de buurt herkennen. Dit is weliswaar Narnia, maar dan vele eeuwen later. Dertien eeuwen later, zo blijkt, en in de tussentijd is Narnia veroverd door de Telmarines, aangevoerd door de wrede koning Miraz. Dezelfde tiran die in de openingsscène vader werd en vervolgens Caspian trachtte te vermoorden.

Centaur

Uiteraard schieten de vier kinderen hun volk van Narnia te hulp, en ze vinden na enige schermutselingen Caspian aan hun zijde. Plus een aantal sprekende dieren en andere eigenaardige wezens, als centaurs. Maar zullen ze talrijk genoeg zijn om de Telmarines en koning Miraz te verslaan? En waar blijft de almachtige leeuw Aslan om hen te helpen?

Mouse in Boots

Prince Caspian biedt meer spektakel dan de vorige film, maar het blijft vreemd om pubers die uit een Harry Potterfilm lijken te zijn ontsnapt te zien meedoen in gevechten die in Lord of the Rings thuishoren.

En als er dan ook nog een zwaardvechtende, eigenwijze muis meedoet die sterk aan Shreks Puss in Boots doet denken, overheerst het gevoel dat The Chronicles ook nu weer geen eigen smoel heeft. Maar dat zal het succes van de film ook dit keer niet in de weg staan.

In 110 zalen (originele versie) + 66 zalen (Nederlandse versie)