Ratatouille - Brad Bird

Toy Story, Monsters Inc, Finding Nemo, The Incredibles: Pixar weet keer op keer te verbazen met superieure animatie en oorspronkelijke verhalen. En terwijl de bioscopen de laatste jaren werden overspoeld met animatiefilms rond aaibare beesten koos Pixar insecten, vissen, monsters en zelfs auto's als hoofdrolspelers.

Remy

De nieuwe Pixar-film heeft wél een snoezige hoofdrolspeler, maar een rat is nu niet bepaald het meest aaibare beest. Goed, de ratten van concurrent Dreamworks in Flushed Away waren ook grappig, maar die zaten veilig voor mensen ver weg in een riool. Rat Remy zoekt ook de uitdaging: hij wil graag koken, in een Frans restaurant.

Voorproever

Zijn rattenfamilie vinden Remy maar een snob omdat hij zijn neus ophaalt voor het afval dat ze rond de boerderij vinden. Remy loopt zelfs op zijn achterpoten omdat hij niet aan zijn voorpoten wil proeven waar hij heeft gelopen. Zijn goed ontwikkelde smaak komt van pas als hij rattengif op lokvoedsel bespeurt, maar daarmee wordt hij slechts bevorderd tot voorproever.

Gusteau

Remy's culinaire carrière komt in een stroomversnelling als hij wordt ontdekt bij een poging saffraan te stelen. De hele rattenfamilie slaat op de vlucht en Remy arriveert via het riool in Parijs. Vlak bij het sterrenrestaurant van chefkok Gusteau, die zojuist is overleden na een slechte recensie. Het restaurant is overgenomen door de valse kok Skinner, die de goede naam te grabbel wil gooien.

Marionet

Het nieuwe keukenhulpje Linguini doet daar per ongeluk aan mee als hij de soep verpest. Remy schiet hem te hulp door de soep weer op smaak te brengen, maar hij wordt ontdekt. Doch dat is slechts het begin van een onwaarschijnlijke vriendschap tussen mens en rat: Remy help Linguini met koken. Als een marionet dirigeert hij hem door onder zijn koksmuts aan zijn haren te trekken.

Herrie in de keuken

Dat laatste is maar een van de vele heerlijke vondsten in dit nieuwe Pixar-pareltje. Even leek er herrie in de Pixar-keuken toen regisseur Jan Pinkava halverwege werd vervangen door Brad Bird (The Incredibles), maar gezien het eindresultaat was die ingreep juist. Ratatouille is smakelijk topvermaak voor jong en oud, van het briljante voorfilmpje Lifted tot en met de aftiteling.

In 39 zalen (originele versie) plus 102 zalen (Nederlandse versie)