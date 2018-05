Normaal: ik kom altied weer terug - Frank van den Engel

'Ik ben maar een eenvoudige boerenlul' is Bennie Jolinks devies en dat zullen we weten ook. Ik Kom Altied Weer Terug is de tweede Normaal-documentaire in korte tijd. De vorige, Gewoon Deurdonderen, werd onlangs door RTL5 uitgezonden. Daarin lag de nadruk meer op de Normaal-fans, hierin op Bennie Jolink.

De Normaal-documentaire werd geregisseerd door Frank van den Engel, die eerder de succesvolle Hazes-documentaire Zij Gelooft In Mij producerde. Dit nieuwe portret van wederom een populaire volkszanger is echter slechts een matige cover-versie van het succesnummer van Hazes. Niet omdat Jolink minder interessant zou zijn, maar omdat hij minder prijs geeft.

Dat is zijn goed recht en de momenten waarop de regisseur tracht Jolink meer te laten vertellen dan hij wil, maken de film er niet oprechter op. De nuchtere Jolink, die elke tegenslag op zijn Achterhoeks relativeert met "ach ja, 't is altied wat" ontroert wel degelijk. De film als geheel echter niet, daar is het een te gemakzuchtige herhalingsoefening voor. Laten we dus nog maar even wachten met de documentaire Koos Alberts: Ik Verscheurde Je Foto.

