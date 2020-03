Films & Series Hond 'Stella' uit Modern Family overlijdt kort na laatste opnamen van serie Slideshow Infographic Video De Franse buldog die in Modern Family was te zien als Stella, de hond van de familie Pritchett, is volgens The Blast een paar dagen na de uitzending van de laatste aflevering overleden. Het dier, dat eigenlijk Beatrice heet, speelde zo'n acht jaar lang mee in de populaire comedyserie.