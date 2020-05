Na een geslaagde eerste editie vorig jaar keert Heerhugowaard Live dit jaar terug op vrijdag 25 en zaterdag 26 september. Dit jaar zullen onder andere de Golden Earring, Jeroen van der Boom, de Edwin Evers band en de Marcel Fisser Band onderdeel zijn van de line-up. Koop nu je Stay Safe voucher voor Heerhugowaard Live vanaf 30 euro.

Bestel hier jouw Stay Safe voucher voor Heerhugowaard Live op 25 september 2020.

Bestel hier jouw Stay Safe voucher voor Heerhugowaard Live op 26 september 2020.

Heerhugowaard Live

Op 25 september kun je onder andere genieten van de Golden Earring. Op 26 september staan Jeroen van der Boom met zijn band en De Edwin Evers Band op het programma. Dat belooft een muzikaal succes te worden.

Koop nu een Stay Safe voucher en steun de organisatie van het festival. Gaat het festival toch niet door dit jaar? Dan ben je verzekerd van een entreeticket voor de volgende editie, of kun je het geld laten retourneren.

Hoe werkt de Stay Safe voucher?

Je kunt nu voucher(s) kopen voor Heerhugowaard Live vanaf 30 euro. De voucher is te verzilveren voor een entreeticket.

Een voucher is nog niet jouw definitieve entreebewijs. Met de aankoop van een voucher steun je jouw favoriete evenementen ben jij verzekerd van je ticket(s) wanneer het evenement van start kan gaan.

Deze actie is volledig veilig voor jou en de organisator van het evenement. Mocht het evenement toch niet doorgaan of kan je niet op de geplande datum? Dan kan je de voucher(s) doneren om de organisator te supporten of vraag je de voucherkosten terug.

De volledige opbrengsten gaan naar de organisatie van het evenement. Er worden geen administratie en betalingskosten in rekening gebracht.