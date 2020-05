Een keer per jaar worden de Ankerhallen omgetoverd tot het grootste Après Ski festijn van Oost-Nederland. Koop nu een Stay Safe voucher voor Apresski Met Mie voor 12,50 euro en verzeker jezelf van een entreeticket voor de eerstvolgende editie van dit grote feest.

Bestel hier jouw festival voucher voor Apresski Met Mie.

Apresski Met Mie

Geniet van een avond vol humor, uitbundig dansen en jezelf schor zingen. Koop een Stay Safe voucher en ben bij de eerst volgende editie van Apresski Met Mie. Daarnaast steun je ook de organisatie.

Hoe werkt de Stay Safe voucher?

Je kunt nu voucher(s) kopen voor Apresski Met Mie voor 12,50 euro. De voucher is in te wisselen zodra de Corona maatregelen zijn ingetrokken en de eerstvolgende editie definitief is aangekondigd. Zodra de ticketshop van het evenement online gaat ontvang je een bericht en kun je jouw voucher(s) verzilveren voor een entreeticket.

Een voucher is nog niet jouw definitieve entreebewijs. Met de aankoop van een voucher steun je jouw favoriete evenementen ben jij verzekerd van je ticket(s) wanneer het evenement weer van start kan gaan.

Deze actie is volledig veilig voor jou en de organisator van het evenement. Mocht het evenement toch niet doorgaan of kan je niet op de geplande datum? Dan kan je de voucher(s) doneren om de organisator te supporten of vraag je de voucherkosten terug.

Bestel hier jouw Stay Safe voucher voor Apresski Met Mie.

De volledige opbrengsten gaan naar de organisatie van het evenement. Er worden geen administratie en betalingskosten in rekening gebracht.