ORANJE Koningsdag is een van de leukste Koningsdagfeesten van Nederland. 2021, de start van een nieuw decennium, een nieuw begin. Tijd voor een nieuw geluid. Tijd om weer feest te vieren, met elkaar. Koop nu een Stay Safe voucher voor ORANJE Koningsdag in Amersfoort of Alkmaar voor 20 euro.

SLAM koningsdag is veranderd in ORANJE Koningsdag. Vier de verjaardag van onze koning en geniet van house, hardstyle, eclectische en urban muziek. Je kunt zowel in Alkmaar als in Amersfoort terecht voor dit grote feest.

Hoe werkt de Stay Safe voucher?

Je kunt nu voucher(s) kopen voor ORANJE Koningsdag voor 20 euro. De voucher is in te wisselen zodra de Corona maatregelen zijn ingetrokken en de eerstvolgende editie definitief is aangekondigd. Zodra de ticketshop van het evenement online gaat ontvang je een bericht en kun je jouw voucher(s) verzilveren voor een entreeticket.

Een voucher is nog niet jouw definitieve entreebewijs. Met de aankoop van een voucher steun je jouw favoriete evenementen ben jij verzekerd van je ticket(s) wanneer het evenement weer van start kan gaan.

Deze actie is volledig veilig voor jou en de organisator van het evenement. Mocht het evenement toch niet doorgaan of kan je niet op de geplande datum? Dan kan je de voucher(s) doneren om de organisator te supporten of vraag je de voucherkosten terug.

De volledige opbrengsten gaan naar de organisatie van het evenement. Er worden geen administratie en betalingskosten in rekening gebracht.