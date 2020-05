Koop nu een Stay Safe voucher voor Theaterfestival de Parade en steun de organisatie van dit festival. Met de voucher kun jij naar de eerstvolgende editie van het festival gaan op een dag en stad naar keuze. Koop je Stay Safe voucher voor Theaterfestival de Parade nu voor 8,50 euro.

Theaterfestival de Parade

Op Theaterfestival de Parade spelen zo’n 80 theater-, dans- , mime- en muziekvoorstellingen voor jong en oud. De meeste voorstellingen zijn speciaal voor Parade en nergens anders te zien. Ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen en spelen er live-bands die gratis toegankelijk zijn.

Deze zomer zou Parade voor de 30e keer met haar theaterkaravaan door Nederland reizen, een jubileum-editie met een bijzonder programma. Helaas kan dit door de genomen maatregelen niet plaatsvinden. Steun de organisatie en koop nu een Stay Safe voucher voor de eerstvolgende editie van Theaterfestival de Parade.

Meer informatie Stay Safe voucher voor Theaterfestival De Parade

Locatie: Eindhoven, Amsterdam, Den Haag of Utrecht

Wanneer: Eerstvolgende editie van het festival

Prijs: 8,50 euro

Klik hier voor meer informatie over de Stay Safe voucher

Hoe werkt de Stay Safe voucher?

Je kunt nu voucher(s) kopen voor Theaterfestival de Parade voor 8,50 euro. De voucher is in te wisselen zodra de Corona maatregelen zijn ingetrokken en de eerstvolgende editie definitief is aangekondigd. Met het barcodenummer op het voucher kan je het ticket afhalen bij de entreekassa, je ticket is geldig op een dag naar keuze in iedere stad waar de Parade in 2021 haar tenten opslaat.

Een voucher is nog niet jouw definitieve entreebewijs. Met de aankoop van een voucher steun je jouw favoriete evenementen ben jij verzekerd van je ticket(s) wanneer het evenement weer van start kan gaan.

Deze actie is volledig veilig voor jou en de organisator van het evenement. Mocht het evenement toch niet doorgaan of kan je niet op de geplande datum? Dan kan je de voucher(s) doneren om de organisator te supporten of vraag je de voucherkosten terug.

De volledige opbrengsten gaan naar de organisatie van het evenement. Er worden geen administratie en betalingskosten in rekening gebracht.