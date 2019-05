Best Kept Secret is het ideale festival om de beste artiesten live te zien. De artiesten treden op in een unieke, intieme sfeer en voor een groter publiek waarvoor ze normaal zouden staan. Het genre maakt niet uit. Als de organisatie het leuk vindt, staat het op het festival.

Line-up

Bon Iver, Christine and the Queens, Kraftwerk 3D, Carly Rae Jespen, Charlotte Gainsbourg, Cigarettes After Sex, Interpol, Death Grips, Guided By Voices, DJ Koze, Kurt Vile and the Violators en veel meer.

Algemene informatie Wanneer: van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni

Tijden: van 12.00 tot 00.00 uur

Locatie: Beekse Bergen

Leeftijd: vanaf 18 jaar

Klik hier voor meer informatie

De sfeer op Best Kept Secret

Het festival ligt in een bosrijk gebied en ze houden deze mooie omgeving ook graag in stand. Duurzaamheid staat daardoor ook hoog in het vaandel. Om plastic te besparen maken ze gebruik van een statiegeldsysteem. Al het eten dat overblijft wordt aangeboden aan de lokale voedselbank. Ook is bijna het hele festivalterrein verlicht met led-verlichting.