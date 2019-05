Parkpop Saturday Night

Festivaltickets in artikel 23 juni Get Loose Festival - tickets voor 18,08 euro inclusief Bol.com-cadeaukaart Rotterdam maakt zich klaar voor het Get Loose Festival 2019. De editie van dit jaar wordt grootser dan ooit. Op zondag 23 juni verandert het Afrikaanderplein in de hiphop hotspot van Nederland, waar de sterren van nu en de talenten van de toekomst laten zien wat echte hiphop is. Koop nu je tickets voor 18,08 euro en ontvang een Bol.com-cadeaukaart ter waarde van 7,50 euro.