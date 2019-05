Into The Great Wide Open is een festival dat jaarlijks plaatsvindt op Vlieland. Muziek is de spil van het festival maar het is vooral de plek die het festival maakt. Het is midden in de natuur op een van de Nederlandse Waddeneilanden. Naast muziek vind je er beeldende kunst, film, uitdagende kinderactiviteiten en voldoende rust en ruimte om er optimaal van te kunnen genieten.

Line-up

Angelo De Augustine, Bokoesam, Ex:Re, Jungle, Hot Chip, Helena Deland, S10, Sophie Hunger, Tamino en veel meer.

Algemene informatie Wanneer: donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september

Tijden: van 12.00 tot 22.00 uur

Locatie: Kampweg, Vlietland

Leeftijd: alle leeftijden

De sfeer op Into The Great Wide Open

In 2009 onstond het festival vanuit de passie van een groep muziek- en cultuurprofessionals die actief zijn op diverse plekken in de muziek-, kunst en cultuursector. Zij hadden het idee dat er ruimte was voor een kleinschalig festival dat zich richt op kwaliteit en eenvoud.

Het festival is een meerdaags festival op Vlieland, het kleinste Waddeneiland. Je zit voor een aantal dagen echt helemaal in de sfeer van het eiland. Je ziet er veel vernieuwende, authentieke en vaak nog onbekende artiesten die passen bij het Into The Great Wide Open-gevoel. Het publiek dat het festival bezoekt staat open voor ontdekking. De artiesten zijn grensoverschrijdend en kunnen muziek recht uit het hart maken. Ook durven de muzikanten en kunstenaars zich open te stellen voor de verassingen die het weekend te bieden heeft.