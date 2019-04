Rotterdam maakt zich klaar voor het Get Loose Festival 2019. De editie van dit jaar wordt grootser dan ooit. Op zondag 23 juni verandert het Afrikaanderplein in de hiphop hotspot van Nederland, waar de sterren van nu en de talenten van de toekomst laten zien wat ehte hiphop is. Koop nu je tickets voor 18,08 euro.

Bestel hier je tickets

Line-up

Boef, Fresku, Lijpe, Latifah, Chivv, Hef, Mocromaniac aka Mani, Ray Fuego, Aisek, Darr3n, DJ Menace, Evelyn Rae, Manon Jazmin, Adilson Neves, Be Romy, Brooklyn en meer.

Algemene informatie Wanneer: 23 juni 2019

Locatie: Afrikaanderplein, Rotterdam

Prijs: 18,08 euro inclusief servicekosten

Leeftijd: vanaf 18 jaar

Bestel hier je tickets

De sfeer op Get Loose Festival

Rotterdam is de hiphop hoofdstad van Nederland en dat merk je ook op het festival. Het is er authentiek, rauw en recht voor je raap. Je kan er dansen op de muziek van beste dj's. Ontdek de danskunsten van internationale breakdancers die er te vinden zijn. Ook is er kunst te bewonderen van de graffiti artiesten die live aan de slag zullen gaan. Op Get Loose wordt er ook aandacht geschonken aan spoken word, een dichtvorm die steeds populairder wordt. Toe aan een pauze en wil je wat lekkers eten? Op Get Loose vind je eten uit alle windstreken. Maar bovenal vind je er een line-up met alleen maar kwaliteit. Veel van de artiesten zijn echte Rotterdammers.

Heb je een vraag over je ticket(s) of wil je de gegevens op je ticket wijzigen? Klik dan hier en neem dan een kijkje op de support pagina van Eventbrite.