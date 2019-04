Festivaltickets in artikel 25 en 26 mei Pop On Top - Kaiser Chiefs, Lucas & Steve en meer, tickets vanaf 50 euro Ontdek het hoogste festival van Nederland. Pop On Top vindt plaats bovenop de Cauberg in het Kuurpark. In het weekend van 25 en 26 mei vind je daar artiesten als de 'Kaiser Chiefs', 'Lucas & Steve', 'Nick en Simon', 'Nielson' en vele anderen.