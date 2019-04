Ontdek het hoogste festival van Nederland. Pop On Top vindt plaats bovenop de Cauberg in het Kuurpark. In het weekend van 25 en 26 mei vind je daar artiesten als de 'Kaiser Chiefs', 'Lucas & Steve', 'Nick en Simon', 'Nielson' en vele anderen.

Bestel hier je tickets

Algemene informatie Wanneer: 25 en 26 mei 2019

Locatie: Kuurpark, Cauberg, Limburg

Leeftijd: alle leeftijden

Prijs: weekendtickets voor 80,50 euro en dagtickets voor 50 euro.

Klik hier voor tickets

Line-up

Zaterdag: Nielson, Navarone, John de Bever, The Partysquad, Darkraver, Memphis Maniacs, Nick en Simon, 25 Years anniversary Charley Lownoise & Mental Theo en meer.

Zondag: Kaiser Chiefs, BLØF, Lucas & Steve, Diggy Dex, Warface, Peter Beense, Oliver, Sweaty Disco en meer.

De sfeer op het Pop On Top festival

Pop on Top staat voor een ongedwongen sfeer en vermaak voor alle leeftijden. De locatie, bovenaan de beroemde Cauberg, speelt een belangrijke rol in de beleving van het festival. De groene omgeving, het prachtig uitzicht, vrolijke mensen en elk jaar weer een heerlijk lentezonnetje. Bij Pop on Top vind je dit allemaal.

Op het festivalterrein is er echt voor elke feestganger wat wils. Naast Mainstage kan de bezoeker terecht in De Feesttent of het zeer populaire Café Nol. Lokaal talent ontpopt zich op de Talent Stage. Ook dit jaar zorgt de partycrew van Café ’t Hoekje voor onvergetelijke dagen in het Terug naar Toen Desperados Paviljoen. Van après-ski tot 90’s party’s: hier vindt je alle ingrediënten voor een goed feestje.

Heb je een vraag over je ticket(s) of wil je de gegevens op je ticket wijzigen? Klik dan hier en neem dan een kijkje op de support pagina van Paylogic.