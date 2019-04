De Zwarte Cross mag niet ontbreken in een festivallijst. Elk jaar weer is het een spectakel in het oosten van het land.

Algemene informatie Wanneer: 18, 19, 20 en 21 juli

Locatie: Lichtevoorde

Leeftijd: alle leeftijden

Line-up

Donderdag: Bökkers, Twenty Sicks, Vato Gonzalez en meer

Vrijdag: Black Eyed Peas, White Fang, Jonna Fraser, Bizzey, Steel Panters en meer

Zaterdag: Donnie, Rowwen Hèze, Tim Knol, Brainpower, Bokoesam, Snollebollekes, Scooter en meer

Zondag: Heideroosjes, Kraantje Pappie, Julian Jordan, Joost, Party Animals, DeWolff, Yung Felix, Miss Montreal, Mozes And The Firstborn en meer

De sfeer op Zwarte Cross

Zwarte Cross is het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en tegelijkertijd ook de grootste motorcross ter wereld. Dit jaar heeft de Zwarte Cross het thema Niets is onmogelijk. Vier dagen lang kun je jezelf wanen in de wereld van apartigheid, gezelligheid en heel veel modder. Overal op het terrein is het feest.