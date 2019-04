Dit jaar vindt VESTROCK alweer voor de tiende keer plaats in het altijd gezellige Zeeuws-Vlaanderen. Het festival is te vinden op een eiland midden in de vestingstad Hulst. Van 31 mei tot en met 2 juni kun je genieten van artiesten als de Kaiser Chiefs, White Lies en Triggerfinger.

Algemene informatie Wanneer: 31 mei, 1 en 2 juni

Locatie: Stationsweg, Hulst

Prijs: tickets vanaf 50 euro. Voor de juniordag zijn tickets 25 euro.

Leeftijd: alle leeftijden

Line-up

Vrijdag: Kaiser Chiefs, Triggerfinger, Rondé, Black Honey, King King Company, Bizzey, Merol, Nona, Joost

Zaterdag: Nothing But Thieves, White Lies, Frans Bauer, Davina Michelle, Navarone, Fangclub, Moncrieff, Donnie, Mental Theo

Zondag: Gers Pardoel, Nielson, Famke Louise, Stuk, Rave Van Fortuin, Royalistiq, Stefania, Jurassic Revenge

De sfeer op VESTROCK

VESTROCK is een gezellig festival in het zuidwesten van het land, vlakbij de Belgische grens. Het festival is bedoeld voor de echte genieters en trekt bezoekers uit heel Nederland en België. Het vriendelijke en intieme karakter heeft VESTROCK altijd weten te behouden. Je vindt er lekker eten van diverse foodtrucks, heel veel speciaal bieren en goede voorzieningen. Qua vermaak is er genoeg geregeld. Er is veel muziek, maar daarnaast kun je er ook terecht voor theater, toffe lezingen en markante sprekers. De zondag heeft ook iets speciaals. Dan vindt namelijk VESTROCK Junior plaats. Een festivaldag speciaal gericht op kinderen.

VESTROCK

