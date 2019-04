Dit jaar is het jubileumjaar van Pinkpop. Het festival viert dit jaar zijn vijftigste editie. Op het festival dat tradioneel plaatsvindt met Pinksteren zijn dit jaar acts te bewonderen als Fleetwood Mac, The Cure en Armin van Buuren.

Algemene informatie Wanneer: 8, 9 en 10 juni 2019

Locatie: Megaland, Landgraaf

Leeftijd: alle leeftijden

Prijs: dagtickets 110 euro en weekendtickets 230 euro, inclusief servicekosten.

Line-up

Zaterdag: Mumford & Sons, Jamiroquai, Elbow, George Ezra, Anouk, Jacob Banks, Cage The Elephant, Bazart, Golden Earring en meer.

Zondag: The Cure, Lenny Kravitz, Armin van Buuren, Die Antwoord, J Balvin, Mark Ronson, Krezip en meer.

Maandag: Fleetwood Mac, Bastille, Major Lazer, Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, Dropkick Murphys, The 1975, Tenacious D en meer.

De sfeer op Pinkpop

Op het Festivalterrein van Pinkpop geniet je drie dagen lang van meer dan vijftig topacts op een van de vijf podia (openlucht en in tenten). Naast het grote hoofdveld vind je kleinere intieme gebieden zoals de Kalm aan Laan met een meer gevarieerd aanbod aan eten en drinken en de Garden of Love, waar je kunt relaxen en genieten van intieme optredens. Op de festivalmarkt is er een uniek aanbod aan bohemian, vintage, boots, tasjes, shirts, zonnebrillen, hoedjes, sieraden en nog veel meer. De festivalcampings gaan voor het eerst in de historie van Pinkpop de avond vooraf al open. Voor de die hards is er nog een nachtprogramma op Camping B.

