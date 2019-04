Festivaltickets in artikel 8, 9 en 10 juni Pinkpop 2019 - Fleetwood Mac, Mumford & Sons, Armin van Buuren en meer Dit jaar is het jubileumjaar van Pinkpop. Het festival viert dit jaar zijn vijftigste editie. Op het festival dat tradioneel plaatsvindt met Pinksteren zijn dit jaar acts te bewonderen als Fleetwood Mac, The Cure en Armin van Buuren.