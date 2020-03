Festivaltickets

8 augustus Bezoek op 8 augustus Dance Valley festival vanaf 53,25 euro Slideshow Infographic Video

Dance Valley festival viert deze zomer haar zesentwintigste editie en heeft Dimitri Vegas & Like Mike weten te strikken als hoofdattractie. Het Belgische duo werd afgelopen jaar door DJ Mag verkozen tot nummer één dj-act van de wereld en wordt op zaterdag 8 augustus in recreatiegebied Spaarnwoude vergezeld door onder andere Nicky Romero, Paul van Dyk, Chuckie, Dubfire en Headhunterz. Bestel je tickets via NU.nl vanaf 53,25 euro.