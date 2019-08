Festival Strand - tickets vanaf 30,35 euro met 3 maanden gratis Tijdschrift.nl



Op 30 en 31 augustus keert Festival Strand voor de zevende keer terug naar de Haarrijnse Plas in Utrecht. Met op vrijdag iconen uit de jaren 90 als Dr. Alban, Paul Elstak en SNAP! Op zaterdag staan onder andere de Golden Earring, Van Dik Hout, Nielson en Davina Michelle op de planken. Koop nu je tickets en ontvang per ticket drie maanden gratis Tijdschrift.nl ter waarde van 29,85 euro. Lekker om even te kunnen relaxen na een goed feestje.



Line-up





Vrijdag: Snap!, Dr. Alban, Twenty 4 Seven, Paul Elstak, 2 Brothers on the 4th Floor, Johan Gielen, DJ Jean, Darkraver, Klubbheads x Boozywoozy, Barry Paf, DJ Berry, Radio Rave en meer.

Zaterdag: Golden Earring, Van Dik Hout, Nielson, Miss Montreal, Davina Michelle, The Dirty Daddies en meer.





Algemene informatie



- Wanneer: vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2019

- Tijden: vrijdag van 17:00 uur tot 01:00 uur en zaterdag van 12:00 uur tot 23:30 uur.

- Locatie: Haarrijnse Plas, Utrecht

- Prijs: tickets vanaf 30,35 euro. Koop nu je tickets en ontvang per ticket drie maanden gratis Tijdschrift.nl ter waarde van 29,85 euro

- Leeftijd: vanaf 18 jaar

- Je ontvangt de Tijdschrift.nl-code binnen 7 dagen in je e-mail. Op Tijdschrift.nl lees je onbeperkt 75 verschillende tijdschriften. Het abonnement stopt automatisch