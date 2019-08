Het Rode Kruis gaat festivalgangers tips geven over het gebruik van lachgas en andere drugs. De organisatie ziet dat steeds meer mensen lachgas gebruiken en wil daarom de risico's van het middel zo veel mogelijk beperken. Hulpverleners willen voorkomen dat feestvierders bij de EHBO-post belanden.

Om zo min mogelijk risico te lopen, is het belangrijk om lachgas zittend te inhaleren. Daarnaast is het belangrijk om het gas niet rechtstreeks uit een tank, patroon of spuit in te ademen, omdat dit tot bevroren longen of lippen kan leiden.

EHBO-instructeur van het Rode Kruis Lars van Driel waarschuwt verder voor de combinatie van lachgas en alcohol. "Deze combinatie brengt extra risico’s met zich mee. Alcohol en lachgas werken verdovend, waardoor de ademprikkel minder wordt. Dat kan leiden tot zuurstoftekort."

"Het beste advies is uiteraard om niet te gebruiken", zegt Marjan Heuving van het Trimbos-instituut. "Als men het toch wil gebruiken, kunnen bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen." Ze zegt dat lachgas makkelijk verkrijgbaar is en dat de gevaren beperkt lijken, terwijl deze wel degelijk bestaan.

Alle tips en risico's van lachgas zijn te vinden op de site van het Rode Kruis. Ook worden ze verspreid via sociale media.