Zangeres Maan reist op 5 mei als een van de Ambassadeurs van de Vrijheid per helikopter langs de bevrijdingsfestivals in het land. Ze wil op die dag niet alleen stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij het verhaal van een oorlogsveteraan, die in 2008 in Afghanistan heeft gediend.

"Ik besefte eerder niet zo goed dat er op dit moment nog steeds mensen voor onze vrijheid vechten. Zodat wij elke avond veilig kunnen gaan slapen."

De zangeres is erg onder de indruk van wat de veteraan heeft meegemaakt. "Hij was bijna een vriend verloren en bereid zijn leven voor hem op te offeren door hem te redden. Gelukkig leven ze allebei nog, maar zijn vriend is zijn benen kwijt."

"De kogels vlogen langs zijn gezicht", gaat Maan verder. "Ze bleken te zijn beschoten door eigen vuur, iemand van het Nederlandse leger. Maar uiteindelijk hebben ze de schutter vergeven en zijn ze bevriend geraakt. Zoveel vergevingsgezindheid, dat is voor mij waar vrijheid over gaat."

Oud-militair wil graag op podium staan

Maan heeft de veteraan uitgenodigd om met haar mee te reizen op 5 mei. "Zodat hij op het podium het verdiende applaus krijgt. Dat lijkt me een mooie afsluiter van het optreden." Het is nog niet helemaal zeker of het gaat lukken, maar de oud-militair heeft volgens de zangeres laten weten dat hij graag mee wil.

Maan is samen met Kraantje Pappie en Sam Feldt Ambassadeur van de Vrijheid. Met een defensiehelikopter vliegen ze langs de veertien bevrijdingsfestivals, waar naar verwachting ruim een miljoen bezoekers op afkomen. De zangeres vindt het "een hele grote eer" dat ze hiervoor is gevraagd. "Heel veel toffe artiesten zijn mij al voorgegaan en toen ze me vroegen dacht ik: huh, kan ik dat al?"

Ze kijkt er erg naar uit om in een defensiehelikopter te vliegen. "Maar het belangrijkste is dat Kraantje, Sam Feldt en ik proberen over te brengen wat vrijheid nu eigenlijk is. Aan de mensen die ons zien optreden en die ons volgen."

'Ik zag in zijn ogen de pijn'

De zangeres blikt terug op haar gesprek met een 96-jarige verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Ze sprak hem vorig jaar voorafgaand aan haar optreden bij het 5 mei-concert op de Amstel.

"Ik zag in zijn ogen de pijn en hoe de oorlog hem heeft gevormd. Mijn generatie heeft nu nog de kans om dit te horen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Het is zo belangrijk die verhalen op te slaan en aan onze kinderen door te vertellen. Om ervoor te zorgen dat zij dit nooit hoeven mee te maken."