Niet Armin van Buuren, maar Eminem zou eigenlijk de afsluitende act op de Pinkpop-zondag zijn. Hoofdboeker Rob Trommelen van Mojo Concerts vertelt in gesprek met Festileaks dat de Amerikaanse rapper drie maanden geleden een streep zette door het geplande optreden.

"We hadden heel lang Eminem staan als headliner voor de zondag van de vijftigste editie", zegt Trommelen. "Hij zou op tour gaan door Europa met acht à twaalf shows."

Half december kreeg de Pinkpop-organisatie pas te horen dat de rapper besloot toch niet naar Europa te komen. "Dan heb je een probleem. Je moet dan meteen aan de bak, want je bent eigenlijk al te laat; alles is al geboekt."

"Ter vergelijking: de headliners van afgelopen jaar (Foo Fighters, Bruno Mars en Pearl Jam), waren ten tijde van de editie van 2017 al zo goed als rond."

Ook gesprekken met Coldplay en Neil Young

De hoofdboeker vertelt ook dat het oorspronkelijke plan was om een vierde festivaldag aan Pinkpop toe te voegen. Er waren echter te weinig artiesten die in aanmerking kwamen om headliner voor de extra dag te zijn.

"Coldplay heeft nog lang op het lijstje gestaan, maar zij bleven uiteindelijk toch thuis. In die zin is het vergelijkbaar met Eminem, al viel Coldplay al in een veel eerder stadium af."

Ook zijn de boekers in gesprek geweest met Neil Young. "We hadden zelfs nog het idee om een vierde dag rondom Neil Young te maken, maar daarvoor valt Pinkpop te vroeg; hij komt pas in juli naar Europa."

Woensdag werd bekend dat onder anderen Armin van Buuren, Lenny Kravitz en Anouk zijn toegevoegd aan de programmering van het festival dat plaatsvindt op 8, 9 en 10 juni 2019. Fleetwood Mac zal de vijftigste editie van Pinkpop afsluiten. De kaartverkoop start op 16 maart.