Organisatie festival Vliegende Vrienden tevreden over 'militaire operatie'

"Die militaire operatie is wonder boven wonder op de minuut goed gegaan. Het is een bizarre dag maar alles grijpt in elkaar", zei Machiel Hofman van Tribe. Vooraf sprak hij over een vluchtschema waar Schiphol jaloers op zou zijn.

"Iedereen is naar de plekken gevlogen waar ze heen moest vliegen", vulde Yvonne de Liefde van Heineken aan. "De laatste helikopter is net voor zonsondergang de lucht in gegaan, dus dat betekent dat het gelukt is."

Ook John Ewbank, de man achter The Flying Dutch, was tevreden. "Als je ook kijkt naar het weer. Dat is een van de weinige dingen die je niet in de hand hebt. Het speelt een enorme rol en dat heeft ontzettend meegezeten. Het was perfect festivalweer."

Achter de schermen wordt ondertussen druk gespeculeerd over een vervolg. Vooral de artiesten staan in de rij om weer per helikopter het land in te gaan. De organisatie wil daar nog geen uitspraken over doen.

Vliegende Vrienden was jubileumevenement

"Het is natuurliijk leuk om te zeggen, maar je moet dit soort dingen eerst allemaal even laten bezinken en goed evalueren", zegt Hofman. "Er zijn zat dingen die beter kunnen bij een nieuw festival. Als we dat ei gelegd hebben met z’n allen, dan kijken we weer de toekomst in."

De Vliegende Vrienden werd georganiseerd ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van De Vrienden van Amstel Live en het vijfjarig bestaan van The Flying Dutch, het evenement waarbij de top van de Nederlandse dancewereld per helikopter Nederland aandoet.