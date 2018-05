'Festivalkaartjes dit jaar gemiddeld 5,5 procent duurder'

Dat blijkt uit een analyse van het Financieele Dagblad (FD) in samenwerking met de website Festival Fans. Voor een weekend op een van de vijftien grootste festivals is de bezoeker dit jaar gemiddeld 123 euro kwijt.

Pinkpop verhoogde de prijs voor het hele weekend met 17 procent naar 220 euro en is daarmee de sterkste stijger. Voor Paaspop en Down The Rabbit Hole zijn de tickets 16 procent duurder.

Voor Pinkpop is het bepaald niet de eerste prijsverhoging. Een weekendkaart is in de laatste 25 jaar ruim vier keer zo duur geworden. De inflatie bedroeg in die periode 58 procent.

Ook voor Lowlands zijn de kaarten in diezelfde periode vier keer over de kop gegaan. Dit jaar houdt het festival in Biddinghuizen de prijsverhoging relatief bescheiden, met 6 procent.

Er zijn ook festivals die de toegangsprijzen juist verlaagden; de Zwarte Cross in Lichtenvoorde met 4 procent en Wish Outdoor in Beek en Donk met maar liefst 17 procent.