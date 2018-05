Aanbiedingen WE ARE ELECTRIC festival met voordeel op dag- en weekendtickets Na drie succesvolle edities strijkt WE ARE ELECTRIC Weekender op 6 tot en met 8 juli neer op een nieuwe unieke locatie; Landgoed "Velder Woods" Velder in Boxtel. Alleen via NU.nl kan je met 5 euro voordeel jouw dagtickets en met 10 euro voordeel jouw weekend tickets kopen.