Oprichter Burning Man-festival Larry Harvey (70) overleden

"We bleven geloven in een wonder. Als iemand vasthoudend, wilskrachtig en koppig genoeg was om terug te komen van deze uitdaging, dan was het Larry", staat op de website van Burning Man.

Toch overleed Harvey. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn familie.

"Larry zou de eerste zijn geweest om te zeggen dat dit geen einde is, maar het begin van een nieuw hoofdstuk en dat we allemaal kunnen bepalen hoe het nu verder gaat", zegt de directrice van het festival in een reactie op zijn dood.

Het wereldberoemde festival in de Verenigde Staten wordt als sinds 1986 georganiseerd. De eerste Burning Man vond plaats op het strand van San Francisco. Harvey wilde 'een man in de fik steken', waarop een drie meter hoog houten figuur werd gebouwd en in brand gezet.

Na een paar jaar verbood San Francisco het festival, dat zich toen verplaatste naar de woestijn van Nevada. Daar groeide het evenement uit tot een jaarlijkse bijeenkomst van zo'n 70.000 mensen, die een week lang feesten.

Een belangrijk aspect daarbij is het delen van goederen tijdens het festival.