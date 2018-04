Festivaltrends: 'Mini-vakanties naar een compleet andere wereld'

Praktisch ieder weekend wordt er wel ergens in Nederland een festival georganiseerd. Van kleinschalig feestje op zondagmiddag tot driedaags festival dat duizenden bezoekers trekt.

Volgens trendwatcher Tessa aan de Stegge, die zich verdiept in alles wat mensen doen in hun vrije tijd, is dat een trend van de laatste vijf jaar. Ze verwacht dat festivals de komende jaren populair blijven. "Veel festivals zijn een soort mini-vakantie naar een compleet andere wereld met naast muziek ook waarzeggers, vlottenbouwers en yoga. Slapen kan in een pipowagen of een hippe tent. Het draait om de beleving."

Dit soort festivals biedt de kans om heel even te ontsnappen aan het echte, drukke leven, stelt Aan de Stegge. Het is een trend die volgens haar vooral te zien is bij twintigers en dertigers.

"Festivals zijn tegenwoordig niet per se gericht op tot het gaatje gaan", gaat ze verder. "Naast feesten is er ook de mogelijkheid om te ontspannen en om goed en bewust te eten."

Zeewierburger

Ook Foodtrend-onderzoeker Femke Mosch constateert dat het horeca-aanbod op festivals de laatste jaren enorm is veranderd. "Een jaar of tien geleden kon je alleen een frietje of een hamburger kopen op een festival. Tegenwoordig is de foodprogrammering bijna net zo belangrijk als de muziek."

Mosch beaamt dat een festival meer een beleving is geworden en dat lekker, mooi gepresenteerd en redelijk betaalbaar eten daar een onderdeel van is. "Mensen zijn uit, ze willen iets nieuws proberen, verrast worden."

"Traditionele snacks krijgen een twist, zoals een patatje met parmezaan, een hotdog met een wortel in plaats van worst of een zeewierburger. Je ziet de meest verrassende, creatieve dingen en het aanbod vegetarisch eten wordt steeds groter. Salades, smoothies en bowls, maar ook bitterballen en burgers zonder vlees staan op het menu."

Vleesvrij festival

Festival DGTL dat eind maart plaatsvond in Amsterdam, ging nog een stap verder met een vleesvrije catering en een festival als Best Kept Secret presenteert naast een muziekprogramma, ook een foodline-up.

André Malotaux is verantwoordelijk voor de foodprogrammering van Best Kept Secret. "Vijf jaar geleden, waren we heel vooruitstrevend met onze creatieve catering", zegt hij. "Tegenwoordig doen meer festivals het. Ik vind het belangrijk dat er voor elk wat wils is, maar de best verkochte gerechten zijn - op alle festivals trouwens - nog steeds patat en de hamburger." Hij ziet dat de superfoodtrend weer een beetje op zijn retour is, en dat het wel weer wat ongezonder mag.

Ook het aanbod van verschillende dranken wordt groter en groter. "Mensen willen niet meer de hele dag aan het bier en willen een alternatief op de standaard cola. Je ziet steeds vaker limonade- of sodabars, aldus Mosch." Malotaux vult aan dat een festival als Into The Great Wide Open daarin een voorloper is. "De organisatie koos er vorig jaar voor om geen frisdranken te verkopen, maar deze te vervangen door speciale siropen."

Gelikte foodtruck

Foodfestivals zijn volgens Mosch op hun retour. "Voor het geld dat je daar uitgeeft, kun je ook uit eten. En dan hoef je niet in de rij te staan en aan een picknicktafel te eten. Eten is nu gewoon een standaard onderdeel van een festival, daarmee worden foodfestivals overbodig."

Ook Malotaux zegt dat de foodtrucktrend over is. "Het had iets authentieks, een koffieliefhebber die een zaakje begon in een oldtimer. Nu ook alle grote merken een gelikte foodtruck hebben is de charme er een beetje af."

Zonder poeha

Waar de populariteit van foodfestivals afneemt, lijken festivals met een specifieke doelgroep juist meer in trek te zijn. Aan de Stegge: "Foodbloggers, grote merken of gelijkgestemden organiseren tegenwoordig hun eigen festival."

Het zijn niet meer alleen de grote evenementenbureaus die dit doen. "Deze bottom-up festivals beginnen heel klein, ze worden zonder veel poeha georganiseerd door bijvoorbeeld een groep vrienden. Goede voorbeelden van dit soort festivals zijn MadNes - een skate en surffestival op Ameland - en Wildeburg die beiden strak uitverkocht zijn. Maar ook The Gardens of Babylon, een festival dat zich naast muziek richt op yoga, massages en poëzie in een klooster in Duitsland."

Festivals hebben vaker een thema, maar volgens styliste Liselotte Admiraal kiezen bezoekers ook steeds bewuster voor een specifieke festivaloutfit die naast hip, vooral comfortabel moet zijn. "De spijkerbroek kan altijd, maar dit jaar zul je vooral de flared pants, de broek met wijduitlopende pijpen, veel zien."

Volgens Admiraal is de platform-sneaker, een gymp met een verhoogde zool, dit jaar ook populair. "De gymp zit gewoon lekker en dat je door die extra centimeter een optreden net iets beter kunt zien is mooi meegenomen."