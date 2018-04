Van Best Kept Secret tot Woo hah!: dit zijn de opvallendste festivals van 2018

Best Kept Secret - Hilvarenbeek

De zesde editie van Best Kept Secret in Hilvarenbeek heeft volgens Bersee internationale allure en de beste line-up van alle festivals in Nederland: "Grote namen als The National, Arctic Monkeys en Father Misty John treden op. Daarnaast vind je er ook artiesten die net op het punt van doorbreken staan. De Amerikaans-Mexicaanse band Khruangbin bijvoorbeeld, die gekke dromerige muziek maakt met Iraanse invloeden."

Pisart vult aan: "Op Best Kept Secret kom je echt voor de muziek, niet om vlotten te bouwen." Hij kijkt uit naar Gangs of Youth, een band met een Bruce Springsteen-achtige vibe en goede liedjes.

Waar? Safaripark Beeksebergen, Hilvarenweek

Wanneer? 8, 9, 10 juni 2018

Prijs? 84 euro (dagticket), 175 euro (weekendticket inclusief camping) - vrijdag en zaterdag tickets zijn uitverkocht

Wildeburg - Kraggenburg

Het enige Nederlandse festival dat werkt met een loting voor kaarten is Wildeburg, dat dit jaar voor de derde keer georganiseerd wordt. Pisart: "Dit is met stip het raarste festival van het seizoen. Het terrein is ongelofelijk; het ene moment ben je in een bos, dan ga je via een glijbaan naar een compleet andere wereld. Je kunt er non-stop verdwalen en ontdekken."

Drie dagen lang, vierentwintig uur per dag wordt er gefeest op voornamelijk elektronische muziek. "Daardoor ben je het besef van tijd compleet kwijt. De organisatie is ongelofelijk creatief en bedenkt de gekste dingen. Dit is een festival waar je een keertje geweest moet zijn, geen enkel festival in Nederland is met Wildeburg te vergelijken."

Waar? Recreatiegebied Netl De Wildste Tuin, Kraggenburg

Wanneer? 13, 14, 15 juni

Prijs? 145,50 euro (uitverkocht)

Woo hah! - Hilvarenbeek

Op hiphiopfestival Woo hah! krijgen bezoekers drie dagen lang internationale en nationale hiphop voorgeschoteld. Het festival werd vijf jaar geleden voor het eerst georganiseerd en groeide uit van eendaags feest in Tilburg tot het driedaagse festival in Hilvarenbeek dat het dit jaar is. Bersee: "Woo hah! is hét hiphopfestival van Europa. Hier treden grote namen uit binnen- en buitenland op en kun je echt drie dagen lang luisteren naar beats en raps."

Ook Pisart tipt het festival dat volgens hem een line-up heeft met artiesten die de Ziggo Dome zouden kunnen vullen tot rappers die net zijn begonnen op Soundcloud. J.Cole, Asap Rocky en Cardi B zijn hoofdacts op het festival. "Het publiek is superleuk en gaat van jonge kids tot eind twintigers, mensen die heel alternatief gekleed gaan of juist niet. Ook trekt het festival veel Duitsers en Belgen aan," vult Pisart aan. Hij is heel benieuwd hoe het festival uitpakt op de nieuwe, grotere locatie. "Ik hoop niet dat het zijn charme verliest."

Waar? Hilvarenbeek

Wanneer? 13, 14, 15 juli

Prijs? 59 euro (dagticket), 99 euro (weekendticket exclusief camping) 125 euro (weekendticket inclusief camping)

North Sea Jazz - Rotterdam

"Ieder jaar weer roepen mensen dat er artiesten op het programma staan die helemaal geen jazzmuziek maken. Nou en? De line-up van North Sea Jazz heeft internationale allure met namen als N.E.R.D., D'Angelo, Anderson Paak en The Roots. Jazz is de rode lijn, maar er is zo veel meer, dat maakt het festival juist interessant," stelt Bersee. Minder enthousiast is hij over het prijskaartje dat aan het festival hangt. "Het is alles behalve een goedkoop festival, maar als je het geld ervoor hebt, is een bezoek echt de moeite."

Waar? Ahoy, Rotterdam

Wanneer? 13, 14, 15 juli

Prijs? 89 euro (dagticket), 215 euro (weekendticket) (vrijdag, zaterdag en weekendtickets zijn uitverkocht)

Camp Moonrise - Voorst

Een nieuw festival in Gelderland is Camp Moonrise. "De organisatie richt zich op de totaalbeleving, probeert een idyllisch dorp te creëren aan recreatieplas Bussloo en mikt op bezoekers die wat meer luxe kunnen waarderen. Niet iedereen houdt van het opgooien van een tentje en niet iedereen wil mainstream bands zien optreden", zegt Bersee. "Camp Moonrise is een exotisch Afrikaans feestje. Er komen goede artiesten, maar ze zijn minder bekend. De nadruk ligt op samen zijn in een andere wereld, met theater, wellness en gedekte tafels. Ik ben heel benieuwd naar dit festival."

Waar? Meer van Bussloo, Veluwe

Wanneer? 22, 23, 24 juni

Prijs? 129,50 euro (weekendticket incl. camping)

Lowlands - Biddinghuizen

Volgens Pisart heeft Lowlands dit jaar de meest veelzijdige programmering. "De organisatie legt minder focus op oude rockbands en kiest voor relatief jonge headliners als The War on Drugs en Kendrick Lamar. Het programma is heel divers en interessant voor alle leeftijden. Festivalgangers kunnen feesten tot het licht wordt of op tijd gaan slapen en de volgende ochtend geraakt worden door gevoelige liedjes." Pisart tipt Brockhampton, een hiphop-act die voor het eerst een show geeft in Nederland.

Waar? Biddinghuizen

Wanneer? 17, 18, 19 augustus

Prijs? 195 euro (weekendticket incl. camping)

Dekmantel - Amsterdam

Beide deskundigen tippen het Amsterdamse festival Dekmantel als hét elektronische festival van het jaar. Bersee: "De line-up is knettergoed en het festival zit altijd vol verrassingen. Op veel festivals doen de grote bekende dj’s wat je van ze gewend bent, hier is dat niet zo."

Pisart beaamt dat Dekmantel de plek is voor de fijnproever op gebied van house en techno. "Grote namen sluiten hier niet af, maar doen juist het eerste slot. Hier word je altijd verrast, en iedereen die een wish-list heeft met dj’s die hij graag wilt zien, kan ze hier allemaal afstrepen."

Waar? Amsterdam (diverse locaties)

Wanneer? 1 t/m 5 augustus

Prijs? 32 euro (dagticket), er zijn alleen nog kaarten voor 1 augustus te koop

Once In a Blue Moon - Amsterdamse Bos

De week na Lowlands wordt in het Amsterdamse Bos voor de eerste keer Once In a Blue Moon georganiseerd, een zogenaamd Americana festival. Volgens Bersee is dit de perfecte plek om het festivalseizoen af te sluiten. "De voornamelijk Amerikaanse countrymuziek leent zich goed om op uit te rusten na een drukke festivalzomer. Gewoon luisteren en chillen bij een kampvuurtje in het bos."

Waar? Amsterdamse Bos

Wanneer? 25 augustus

Prijs? 59,40 euro

Down the Rabbit Hole - Beuningen

Naast een festival waar goede indie-bands optreden, is Down the Rabbit Hole volgens Pisart een feestje met veel 'rare shit'. "Je kunt er vlotten bouwen, aan yoga doen, 's nachts ineens terecht komen in een kussengevecht of een optreden waar iemand panfluit speelt bij een kampvuur." Hij herinnert zich dat er vorig jaar een trailer was waar je om de tien minuten Oud en Nieuw kon vieren. "Er is veel aandacht voor alles om de grote optredens heen." Daarnaast liegt de line-up er niet om, "Nick Cave en Queens of the Stone Age staan op het programma, maar ook IDLES, een heel coole punkrockband."

Waar? Groene Heuvels, Beuningen

Wanneer? 29 juni, 30 juni, 1 juli

Prijs? 149 euro (weekendticket inclusief camping)

