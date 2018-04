Filmfestival Cannes verbiedt na selfies ook andere foto's op rode loper

"Cannes is gebouwd op een traditie van elegantie", stelt Fremaux donderdag op een persconferentie. "Het maken van selfies en foto’s op de rode loper doet daar afbreuk aan. Bovendien is het gevaarlijk en doet het ook afbreuk aan de ervaring van de gasten van een galapremière."

De directeur verdedigde zijn besluit vurig tegenover de aanwezige pers. "In Cannes ben je om te kijken, niet om bekeken te worden", aldus Fremaux. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren als grote sterren op de rode loper wél een foto of een selfie maken.

In het verleden werden gasten die zich volgens het festival niet netjes gedroegen tot persona non grata verklaard.

Vernieuwing

Het filmfestival in Cannes is toe aan zijn 71e editie en vindt dit jaar van 8 mei tot 19 mei plaats in Frankrijk. Het staat dit jaar in het teken van vernieuwing, maakte directeur Thierry Fremaux donderdag bekend. Van de achttien titels die donderdag werden aangekondigd zijn er acht van regisseurs die nog niet eerder in de competitie draaiden.