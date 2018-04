We Are Electric maakt laatste negentien namen bekend

Onder andere Black Acid, Bokoesam en Abstract werden donderdag aan de lijst met artiesten toegevoegd. Eerder al was bekend gemaakt dat Martin Garrix, The Prodigy en Mura Masa op het festial optreden.

"We hebben zelden zoveel positieve feedback gehad op een programma als voor We Are Electric Weekender dit jaar", zegt programmeur Maurice Spijkers.

Bezoekers van We Are Electric kunnen op 6, 7 en 8 juli kiezen uit 112 optredens. Naar eigen zeggen is het festival dit jaar "groter en diverser dan ooit". De negentien namen die donderdag bekend werden gemaakt, staan in de Ride tent, waar hiphop en bass hoogtij viert.