Cardi B annuleert optreden op Deens festival Roskilde door zwangerschap

Dat laat de organisatie van het festival maandag weten. Het is nog niet bekend welke act haar zal vervangen.

Mogelijk zal Cardi B (die in het echt Belcalis Almanzar heet) ook niet optreden op Woo Hah! Festival, dat op 13 tot en met 15 juli wordt gehouden op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De organisatie van dit festival heeft hier nog geen uitspraken over gedaan.

Onthulling

Cardi B onthulde het nieuws zaterdagavond tijdens een optreden in de Amerikaanse show Saturday Night Live.

De Bodak Yellow-zangeres kwam het podium op in een volumineuze jurk met veren, waarin ze haar buik nog wist te verhullen.

Tijdens het tweede nummer, Be Careful, werd pas zichtbaar dat ze zwanger is. Aanvankelijk was de camera alleen gericht op haar gezicht, maar halverwege het lied werd uitgezoomd en verscheen de artiest in een nietsverhullende witte avondjurk.

"Bedankt voor al jullie reacties. We voelen ons gezegend", schreef Offset, de rapper met wie Cardi B een kindje verwacht, daarna op Instagram bij een foto van hem en zijn verloofde.