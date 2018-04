Typhoon sluit Live on the Beach af

Ook Ronnie Flex zal met zijn band Deuxperience optreden, kondigt de organisatie aan. Big 2, bekend als de helft van The Opposites, staat eveneens op het affiche van de slotdag. Diggy Dex, Kenny B, Postmen, Brainpower en King Bee laten zich speciaal voor Live on the Beach begeleiden door Re:Freshed Orchestra.

Live on the Beach duurt in tegenstelling tot voorgaande edities geen twee maar drie dagen en vindt plaats van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 september in Den Haag. Golden Earring staat voor 6 september op het programma. Anouk speelt op 7 september.